Перші бойові танки Challenger 2 від Великої Британії вже в Україні

У Міністерстві оборони повідомили, що в Україну з Великої Британії нещодавно надійшли бойові танки Challenger 2. У вівторок, 28 березня, міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео пересування цих танків Україною.

«Було приємно "обкатати"… Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини почнуть виконання бойових завдань», – написав він в описі до відео.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 28, 2023

Напередодні, 27 березня, у Міноборони повідомляли, що Резніков спільно з командувачем ДШВ ЗСУ генерал-майором Максимом «Майком» Миргородським та українськими десантниками «обкатав» Challenger 2 від Великої Британії, Stryker від США та Marder від Німеччини.

Навчання українських військових на танках Challenger 2 розпочалися невдовзі після того, як у січні Лондон оголосив, що відправить 14 танків на лінію фронту в Україну. Екіпажі навчилися командувати, водити й ефективно ідентифікувати та вражати цілі.