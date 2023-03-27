Україна отримала бойові танки приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини затвердив постачання

В Україну прибули 18 німецьких танків Leopard 2. Як повідомляє німецьке видання Der Spiegel, останні танки вирушили з Німеччини в Україну наприкінці минулого тижня. Вже зараз вони перетнули кордон та перебувають на території України.

Видання нагадує, що наприкінці січня Німеччина спочатку погодилася поставити 14 танків Leopard-2A6, але пізніше збільшила свою частку до 18, Очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус пізніше заявив, що у березні Україна отримає 21 танк Leopard 2 в модифікації A6. За його словами, 18 танків відправлять із Німеччини, ще три – з Португалії.

Україна отримала німецькі важкі бойові танки приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини затвердив постачання.

Окрім 18 танків Leopard 2 і 40 БМП Marder, з Німеччини до України прибули три ремонтно-евакуаційні машини, пише Reuters. Також Україна отримала три танки Leopard 2 від Португалії.

Зауважимо, що наразі офіційні державні органи України та Німеччини про прибуття німецьких танків не повідомляли.

24 лютого Україна отримала від Польщі перші чотири танки Leopard з обіцяних 14. Ще 10 модернізованих танків Leopard Україні в цей день пообіцяла Швеція. Своєю чергою Іспанія передасть Україні 10 танків Leopard замість обіцяних шести.

Leopard 2 – основний бойовий танк німецької армії, також перебуває на озброєнні Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Данії, Греції, Фінляндії. Його експлуатують з 1979 року, він має багато модифікацій, загалом вироблено понад 3,6 тис. одиниць цього танка. Основні два варіанти танка: Leopard 2A4 і модернізований Leopard 2A5.

З 2001 року щонайменше 225 танків модернізовано до варіанта A6: ця модифікація отримала посилене бронювання башти та додатковий протимінний захист, нову гармату зі збільшеною довжиною ствола, завдяки чому у снарядів, які випускає танк, зросла бронепробивність і дальність ураження. Маса танка зросла до 62 тонн.

Додамо, що минулого тижня новий пакет допомоги для України, до якого, серед іншого, увійшли три інженерні танки Dachs. Крім того, у новий пакет увійшли 70 кулеметів MG3, які встановлюються на танках Leopard, БМП Marder і інженерних броньованих машинах Dachs; запасні частини для Leopard і Marder; 30 систем виявлення дронів. Дрони і Dachs поставлені промисловістю, інше – із запасів Бундесверу. MG3 – стандартний кулемет Бундесверу.

Загалом у період з 1 січня 2022 року по 24 березня 2023 року Німеччина передала Україні військової допомоги приблизно на 2, 7 млрд євро.