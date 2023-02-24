Іспанія передасть Україні 10 танків Leopard-2A4, замість обіцяних раніше шести. Про це повідомив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчесу, пише El Pais.

За його словами, країна готова передати 10 танків, які мають надійти в Україну найближчим часом.

«Іспанія спробує відправити до Києва 10 танків Leopard найближчими тижнями або місяцями замість шести, оголошених у середу», – повідомив він.

Зазначимо, Іспанія стала однією з восьми країн, які погодились надати Україні бойові танки Leopard 2. Під час візиту до Києва 23 лютого Педро Санчесу повідомив, що Іспанія виділить 4,4 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine разом із Всесвітньою продовольчою програмою.