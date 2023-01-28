Танки Leopard, які Іспанія вирішила передати Україні, надійдуть до нашої держави вже навесні. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає «Укрінформ».

Міністерка оборони Маргарита Роблес запевнила, що танки Leopard, які Іспанія направить в Україну за рішенням інших західних союзників, прибудуть вже навесні.

Роблес пояснила, що йдеться про танки Leopard 2 A4, розміщені на базі в Сарагосі, які зараз не використовуються.

Водночас очільниця міноборони не уточнила, скільки саме танків буде передано Україні.

«Підхід союзників полягає в тому, що це буде навесні. Доти фізична присутність танків Leopard не буде потрібною, і ми збираємося використати цей час для тренувань», – сказала Роблес.

Вона уточнила, що Німеччина вже надіслала Іспанії листа з проханням співпрацювати у підготовці екіпажів.