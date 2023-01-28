Посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що західні країни поки що пообіцяли Києву 321 танк для протистояння російській армії. Про це він заявив під час ефіру на французькому телеканалі BFMTV.

«Сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку Україні 321 танка», – заявив дипломат.

Водночас Вадим Омельченко повідомив про перешкоди для швидкого отримання цих бойових машин.

«Що стосується термінів доставки, то вони в кожному конкретному випадку різні», – підкреслив Омельченко.

Він пояснив, що перегрупування, відправка та підготовка українських військових до використання західних танків все-таки має тривати кілька місяців.

«Деяким країнам потрібно виконувати технічне обслуговування, інші вирішують логістику, треті чекають отримання інших моделей, щоб дати ті, які вони дають», – пояснив посол в ефірі BFM TV.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків. Водночас він наголосив, що кількість танків і терміни доставки «мають вирішальне значення порівняно з ухваленими рішеннями».