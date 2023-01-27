Зеленський каже, що є випадки, коли на доставку зброї йдуть місяці

Україні потрібно зараз 300-500 танків, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Sky News, яке вийшло в п’ятницю, 27 січня.

«Нам зараз потрібно 300 чи 500 танків. Тому я вважаю, що танки потрібні нам для наступу на нашій території, на нашій землі. Нам потрібна бронетехніка для захисту нашого народу і все», – сказав голова держави.

Водночас він наголосив, що кількість танків і терміни доставки «мають вирішальне значення порівняно з ухваленими рішеннями».

Зеленський зауважив, що є випадки, коли ухвалювалися рішення про надання зброї, однак фактично її досі не надіслали. Він сказав, що іноді на доставку зброї йдуть місяці, а почуття полегшення настає лише після того, як «зброю, яку нам дають партнери, вже використовує наша армія».

Нагадаємо, 25 січня США та Німеччина ухвалили рішення про надання україні сучасних танків Abrams і Leopard. Раніше Велика Британія також вирішила надати Україні танки Challenger 2. Німеччина і Велика Британія повідомили, що доставлять свої танки Україні до кінця березня, тоді як на доставку американських танків знадобиться кілька місяців.