Німеччина також дозволила союзникам передавати Україні танки Leopard

Німеччина погодила передачу танків Leopard 2 в Україну. Про це 25 січня повідомили на сайті уряду Німеччини.

Зазначається, Німеччина має на меті швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2. Спочатку країна передасть 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard-2. Тренування українських військових на танках Leopard мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет також включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи.

«Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері», – сказав канцлер Олаф Шольц.

В уряді ФРН додали, що Німеччина швидко видасть відповідні дозволи на передачу Leopard 2 країнам-партнерам, які хочуть доставити танки зі своїх складів в Україну.

Напередодні стало відомо про телефонну розмову між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом, за підсумками якої США погодились передати Україну «значну кількість» американських бойових танків M1 Abrams. Це могло вплинути на рішення Берліна передати Україні танки та дозволити союзникам реекспорт.

Раніше про готовність передати Україні сучасні бойові танки німецького виробництва заявила Польща (щонайменше рота танків), Фінляндія та Норвегія (8 танків).

Що це за танки

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Танки перебувають на озброєнні 13 країн, зокрема, Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Для їх реекспорту потрібн дозвіл Німеччини.

Всього було випущено 3200 танків цієї моделі. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.

Основним бронезахистом танку Leopard 2 є композитна броня. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Борти прикриті протикумулятивними екранами. Фронтальна третина корпусу прикрита важкими балістичним екранами, а інша частина гумовими екранами посиленими сталлю. Для збільшення захисту від мін, підлога з боків має нахил у 45° і посилена гофром. Екіпаж також захищено від ядерної, біологічної і хімічної загрози, завдяки системі надлишкового тиску Dräger.

Загальні технічні характеристики Leopard 2:

екіпаж – 4 людини;

двигун – турбований дизель 1500 к.с;

вага – 55 т;

максимальна швидкість – 68 км/год;

швидкість заднього ходу – до 31 км/год.

Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall, така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Боєзапас гармати складається з 27 снарядів які зберігаються у спеціальному магазині у носовій частині корпусу, додаткові 15 снарядів зберігаються у кормі башти. Leopard 2 також оснащено двома кулеметами, один з них спарений, а інший встановлено для ведення зенітного вогню.

На борту перебувають 4750 набоїв до кулемету. Комбінована система дозволяє танку Leopard 2 атакувати цілі, що рухаються на відстані 5000 метрів рухаючись по пересічній місцевості.