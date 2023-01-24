Президент США Джо Байден готовий оголосити про передачу Україні значної кількості американських танків M1 Abrams вже цього тижня. Про це 24 січня повідомили видання The Wall Street Journal та Sky News Arabian із посиланням на високопоставлених співрозмовників у Пентагоні.

За словами чиновників, передача Abrams стане частиною домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться відправити Україні німецькі танки Leopard 2, а також схвалить постачання цих танків Польщею та іншими країнами.

За даними WSJ, угода усуне розбіжності між США та європейськими союзниками щодо надання танків Україні на вирішальному етапі війни.

Зазначається, що позиція США щодо постачання танків змінилася після розмови Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца, під час якої президент погодився розглянути постачання американських танків.

Канал Sky News Arabia із посиланням на неназваного чиновника Пентагону також повідомив, що США готові відправити Україні близько 10 танків M1 Abrams, щоб вплинути на рішення Німеччини передати Leopard 2.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олаф Шольц у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом висунув умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні – якщо Вашингтон також ухвалить рішення про постачання своїх танків Abrams. Однак пізніше речник німецького уряду Штефан Хеберштрайт цю інформацію заперечив.

M1 Abrams – основний бойовий танк виробництва США. Танки є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн. Танки працюють на газотурбінних двигунах, що працюють на паливі для реактивних двигунів.