Німецькі танки Leopard 2

Німецький виробник зброї Rheinmetall може поставити Україні понад 100 основних бойових танків, зокрема Leopard 1, Leopard 2 і британських Challenger 1, якщо на це погодиться уряд Німеччини. Про це пише Handelsblatt з посиланням на джерела в галузі, інформує «Українська правда».

«Німецька збройна промисловість готується поставити Україні основні бойові танки. Крім Leopard 2, Leopard 1 і британська модель Challenger 1 також можуть бути відремонтовані та передані Києву», – йдеться у матеріалі.

За таких умов, Бундесверу не довелося б відмовлятися від власного озброєння, пише видання. Концерн Rheinmetall може закупити та модернізувати велику «двозначну кількість британських танків» в Омані, які планують передати Україні до кінця цього року.

Україна уже отримує більш сучасні британські танки Challenger 2, проте обидва танки мають однакову основну зброю і це спростить постачання боєприпасів та логістику. Водночас Rheinmetall також пропонує постачати Leopard 1 і Leopard 2. Зокрема, 20 основних бойових танків Leopard 1 можуть бути переобладнані та продані у цьому році, а ще 80 впродовж 20 місяців.

Однак у той же час, рішення про передачу німецьких танків Україні має погодити канцлер Німеччини Олаф Шольц. Зауважимо, що раніше він заявив, що готовий передати Україні Leopard, якщо США дадуть Abrams.

До слова, у п’ятницю, 20 січня, запланована чергова зустріч союзників України на військовій базі «Рамштайн», де можуть бути прийняті принципові рішення щодо постачання нового озброєння Україні. Зокрема, німецьких танків.