Деякі танки зі складу міноборони Німеччини потребують ремонту, а деякі – готові до розгортання

Німецьке міноборони має на озброєнні 320 танків Leopard 2, але не розголошує, скільки з них готові до застосування у бою. Про це CNN повідомила представниця міністерства оборони Німеччини.

За словами представниці оборонного міністерства, танки Leopard 2 серії A5, A6 та A7 перебувають у різному стані: деякі потребують ремонту, а деякі готові до розгортання.

Німецька армія більше не має на озброєнні танків Leopard 1, що є старішою серією основного бойового танка Німеччини. Також німецька армія має на озброєнні більш старі моделі Leopard 2, як-от A4.

Раніше виробник озброєнь Rheinmetall заявив, що має на складі 139 танків Leopard, однак лише 29 із них будуть у стані боєготовності навесні цього року. Решта танків, за словами компанії, може бути підготовлена до передачі впродовж більш тривалого періоду часу.

Rheinmetall також повідомив, що з запасів, які залишилися, є 88 танків Leopard 1, кілька з них можуть бути поставлені приблизно через дев'ять місяців, а решта – через рік. Інший німецький виробник зброї, FFG, має на складі 99 танків, але тільки старішу серію Leopard 1.

Зазначимо, що за даними агентства Bloomberg, вже у середу, 25 січня, Німеччина може дозволити Польщі реекспортувати танки Leopard 2 в Україну. Раніше Польща заявила про готовність передати Україні роту танків німецького виробництва.