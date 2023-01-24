Оскільки танки виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини

Німецький військово-промисловий концерн Rheinmetall повідомив, що готовий передати Україні 139 танків Leopard після рішення Німеччини. Про це повідомляє ВВС.

Зокрема, концерн готовий передати 29 Leopard 2А4, призначених для «кругового обміну», у квітні-травні цього року.

Також на ремонт ще 22 Leopard тієї ж модифікації знадобиться майже рік — передати їх вдасться наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.

Завод також повідомив, що міг би передати ще 88 старих Leopard, але їх стан наразі невідомий.

Зазначимо, оскільки танки Leopard виготовляються німецьким оборонним концерном, для їхньої передачі країнам поза НАТО необхідна згода Німеччини.

Німеччина зазнає сильного тиску з боку України та деяких союзників по НАТО, зокрема Польщі, щодо постачання Києву танків Leopard-2 німецького виробництва для захисту від російської агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не прийняв рішення про постачання танків або надання дозволу іншим країнам НАТО. 20 січня за під час чергового засідання координаційної групи в межах «Рамштайну» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні танків Leopard.