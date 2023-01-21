Німеччина досі не рахувала свої справні танки Leopard, щоб «не створювати хибних вражень»

У Міністерстві оборони Німеччини не поспішали проводити інвентаризацію наявних танків Leopard, з міркувань, аби не створювати додаткових очікувань та тиску на уряд щодо їхньої передачі Україні. Про це повідомляє Business Insider.

Під час зустрічі формату «Рамштайн» стало відомо, що новий міністр оборони Боріс Пісторіус доручив перевірити ситуацію з наявними у Німеччини Leopard 2. Після цього в обговореннях лунало здивування, чому таке розпорядження віддається лише зараз, через майже рік повномасштабної війни Росії проти України, та через такий час дискусій довкола надання Україні західних танків.

Журналісти Business Insider дізналися від джерел у міністерстві оборони, що попередня міністерка Крістіне Ламбрехт дала розпорядження не проводити інвентаризацію наявних у Бундесверу Leopard 1 і Leopard 2. Можливими причинами цього називають прагнення не створювати додаткового тиску на уряд Олафа Шольца щодо потенційного постачання танків - з міркувань, що якби з’ясувалося, що Бундесвер рахує повністю боєздатні машини, то це могли би інтерпретувати як готовність надати їх.

Business Insider надіслали Крістіне Ламбрехт запит на коментар щодо цієї інформації, але ще не отримали відповіді.

Німецькі танки Leopard визнані одними з найкращих у світі, однак влада ФРН відмовляється надати дозвіл на передачу їх Україні. Німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликає уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка.

Однак канцлер Олаф Шольц кілька разів заявляв, що не готовий постачати такі танки, «поки їх не нададуть інші партнери по Альянсу, бо Німеччина не діятиме в цьому питанні наодинці».

Згодом, 11 січня, уряд Великої Британії вперше публічно підтвердив, що планує надати Україні танки. Проте у відповідь речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну танки не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву німецькі танки Leopard 2.

Того ж дня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2.

Вдень 20 січня за під час чергового засідання координаційної групи в межах «Рамштайну» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні танків Leopard.