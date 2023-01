У столиці Німеччини Берліні відбувається акція протесту з вимогою надати Україні танки Leopard 2. Про це ввечері 20 січня повідомила «Європейська правда».

Зазначається, що в У центрі Берліна біля будівлі уряду зібралися кілька сотень людей, серед яких українські переселенці та німці. Люди вийшли на мітинг із закликами надати Україні танки Leopard 2.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0