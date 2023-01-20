Українські переселенці в Німеччині та німці вимагають передати Україні сучасні танки Leopard 2

У столиці Німеччини Берліні відбувається акція протесту з вимогою надати Україні танки Leopard 2. Про це ввечері 20 січня повідомила «Європейська правда».

Зазначається, що в У центрі Берліна біля будівлі уряду зібралися кілька сотень людей, серед яких українські переселенці та німці. Люди вийшли на мітинг із закликами надати Україні танки Leopard 2.

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0 — NOËL (@NOELreports) January 20, 2023

Вдень 20 січня за під час чергового засідання координаційної групи в межах «Рамштайну» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні танків Leopard.

Нагадаємо, раніше Польща та Фінляндія заявили про готовність передати Україні танки Leopard 2.