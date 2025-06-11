З лютого 2024 року Крючков переховується за кордоном

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок стосовно народного депутата України V скликання. Посадовець заочно отримав десять з половиною років позбавлення волі. Про це в середу, 11 червня, повідомила пресслужба ВАКС.

Ексдепутата визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 ККУ (організація зловживання владою або службовим становищем іншою особою). Водночас суд визнав його винуватим за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великому розмірі).

У суді зазначили, що початок строку відбування покарання обчислюватимуть із моменту затримання засудженого. Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів.

У Центрі протидії корупції уточнили, що йдеться про вирок колишньому народному депутату від БЮТ, бізнесмену Дмитру Крючкову у справі про недоотримані доходи ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» на 346 млн грн. Йому призначили покарання у вигляді 10,5 років тюрми заочно з конфіскацією майна.

«Розгляд у ВАКС тривав п’ять років. За цей час було призначено більш ніж 100 судових засідань. Одні тільки дебати сторони захисту тривали понад рік», – повідомили активісти.

Оголошення вироку щодо себе Крючков слухав онлайн, адже з лютого 2024 року перебуває за кордоном.

Раніше 47-річний Дмитро Крючков заявляв, що має право постійного проживання в Монако. Пізніше начебто перебував на лікуванні у Швейцарії. Згодом казав, що перебуває то у Франції, то у Відні.

Нагадаємо, що це вже другий вирок для Крючкова. У справі про заволодіння коштами «Черкасиобленерго» та «Запоріжжяобленерго» йому призначили 15 років ув’язнення. Зараз справа перебуває на розгляді в апеляції.