Крючкову присудили 15 років тюрми з конфіскацією всього майна

У четвер, 9 січня, колегія суддів ВАКС визнала винуватим колишнього голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», колишнього народного депутата Дмитра Крючкова та колишню виконувачку обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» Світлану Кузьмінську. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, а також журналіст Олег Новіков.



ВАКС заочно засудив Дмитра Крючкова до 15 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади, строком на три роки. Також суд зобов’язав конфіскувати все майна колишнього народного депутата.



Іншій фігурантці справи – Світлані Кузьмінській призначили вісім років тюрми з позбавленням права обіймати відповідні посади упродовж двох років. Експосадовиці присудили конфіскацію половини її майна.

За інформацією Центру протидії корупції, окрім позбавлення волі, суд задовольнив цивільні позови у справі та застосував спецконфіскацію:

468 млн грн – спецконфіскація з «Енергомережі» і Крючкова;

понад 27 млн грн Крючков має сплатити на користь АТ «Одеська ТЕЦ»;

понад 21 млн грн Крючков має сплатити на користь «Запоріжжяобленерго»;

14 млн грн мають сплатити солідарно Крючков та Кузьмінська на користь «Черкасиобленерго».

Окрім цього, з обвинувачених також стягнули 415 тис. грн судових витрат. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів.

«Щоправда, сам Крючков ще на початку минулого року виїхав за кордон і не повернувся. Підставою для виїзду стало те, що він має п'ятьох дітей. До цього він виїздив на кілька днів і повертався, але 15 лютого виїхав за кордон і вже не повернувся. У засіданнях він брав участь по відеозв’язку і повідомляв, що має право на постійне проживання в Монако», – додають у Центрі.

У чому звинувачують Дмитра Крючкова

46-річний уродженець Львова був народним депутатом Верховної Ради 5-го скликання від «Блоку Юлії Тимошенко». У липні 2006 році став членом парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

У 2014 році Крючков створив приватну компанію «Енергомережа», що отримала контроль над кількома обленерго. За даними слідчих, Крючков організував схему в результаті якої протягом 2015-2016 років клієнти ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго» платили гроші не напряму своїм обленерго, а доплачували ще й фірмі-посереднику «Енергомережа», яку контролював Крючков.

Загальні збитки енергопостачальним компаніям складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн грн. Також ВАКС розглядає ще одну справу, в якій Крючков проходить як обвинувачений. У ній йдеться про недоотримані доходи ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» на понад 346 млн грн.

У 2016 році Дмитра Крючкова оголосили у розшук. У 2019 його екстрадували з Німеччини до України. Після екстрадиції детективи НАБУ затримали колишнього нардепа в аеропорту «Бориспіль». У квітні 2019 року Соломʼянський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 млн 111 тис. грн. Згодом Крючков сплатив заставу та вийшов з-під варти.

У жовтні 2024 року ВАКС оголосив колишнього народного депутата Дмитра Крючкова в міжнародний розшук.