Віктора Брагінського оголосили в розшук

Підозрюваного у службовій недбалості колишнього начальника «Київського метрополітену» Віктора Брагінського оголосили в розшук. Про це йдеться на сайті міністерства внутрішніх справ.

МВС зазначає, що Віктора Брагінського оголосили в розшук через переховування від органів досудового розслідування. Датою зникнення вказують 20 червня 2024 року, місце зникнення – Київ. Також на сайті МВС сказано, що колишній чиновник звинувачується у службовій недбалості.

У чому підозрюють Віктора Брагінського

У грудні 2023 року у Києві через просідання ґрунту та потрапляння води у тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» відрізок Оболонсько-Теремківської лінії метро терміново закрили на ремонт. Через це з грудня 2023 року по березень 2024 міський бюджет недоотримав 138 млн грн.

14 березня 2024 року, журналісти Bihus.info опублікували розслідування у якому йшлося про розкрадання у київському метрополітені. Зокрема, у тодішнього директора Віктора Брагінського, який обіймав посаду понад 10 років, виявили незадеклароване майно вартістю 52 млн. Статки були записані на родичів посадовця. Після розслідування журналісті 15 березня Віктор Брагінський звільнився з посади за власним бажанням. Вже 21 березня Брагінський склав депутатський мандат Київської міської ради.

12 листопада 2024 року Київська міська прокуратура повідомила про підозру Віктору Брагінському у неналежному виконанні службових обов'язків. За даними слідчих, це призвело до підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківської лінії.