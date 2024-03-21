Брагінський 10 років очолював київський метрополітен та брав участь у депутатських засіданнях КМВА

Після розслідування журналістів Bihus.info про розкрадання грошей київського метрополітену та причетності до цього начальника метро Віктора Брагінського, посадовець пішов у відставку. Крім того, Брагінський склав депутатський мандат Київської міської ради, повідомив у четвер, 21 березня, міський голова Києва Віталій Кличко.

Мер міста повідомив, що Віктор Брагінський складає депутатські повноваження після резонансного розслідування щодо незадекларованого майна посадовця. Брагінський, який з 2014 року очолює підприємство «Київський метрополітен», з того ж часу є членом партії Віталія Кличка «Удар».

«Свої депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «УДАР» у Київраді. Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради», – повідомив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Віктор Брагінський подав у відставку з поста начальника київського метро 15 березня, після розслідування журналістів про те, що він не задекларував майна на суму понад 50 млн грн. Майно та статки записані на родичів Брагінського, які також брали участь у тендерах «Київського метрополітену».

Зокрема, бухгалтерка сестри Віктора Брагінського вигравала тендери на постачання одягу для працівників метро на 17 млн грн. Конкуренцію їй складало підприємство, яке належить колишньому бізнес-партнеру Брагінського Кирилу Кривцю, та директоркою якого була сестра Брагінського Ганна Феніна. Також до закупівель долучилася і теща Кирила Кривця, яка володіє компанією «Теплоенергоавтоматика» (підприємством, яке зайалося будівництвом гілки метро на Виноградар за 360 млн грн).