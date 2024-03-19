Брагінський подав у відставку після розслідування журналістів 15 березня

Оточення колишнього голови київського метрополітену Віктора Брагінського, включно із родичами, вигравало мільйонні тендери для підприємства. Серед тих, хто отримав підряди, є родичі та знайомі Брагінського, повідомили у понеділок, 18 березня, журналісти Bihus.info.

У розслідуванні йдеться, що бухгалтерка сестри Віктора Брагінського Світлана Ільїна раніше обіймала таку ж посаду у «Київському метрополітені», а також вигравала тендери на постачання одягу для працівників метро. Йдеться про тендери майже на 17 млн грн.

При цьому жінка конкурувала на деяких тендерах з ТОВ «99 Продакшн», компанії, яка належить колишньому бізнес-партнеру екс-голови метро Кирилу Кривцю. Крім того, журналісти повідомили, що директоркою «99 Продакшн» певний час була двоюрідна сестра Брагінського Ганна Феніна. Зазначається, що на тендерах з пошиття одягу компанія заробила 18 млн.

Згідно з матеріалами розслідування, у 2022 Кирило Кривець через «99 Продакшн» опосередковано став основним бенефіціаром ТОВ «Енергодарбудмеханізація». Ця компанія з 2017 року укладала прямі контракти з компанією Брагінського. Як приклад журналісти наводять контракт фірми у 2017 році на ремонт станції «Лівобережна» за 22 млн грн, а у 2021 році на понад 270 млн грн для будівництва нових станцій метрополітену. Тоді «Енергодарбудмеханізація» виступала як субпідрядник.

Bihus.info повідомили, що іншим підрядником київського метро виступила компанія «Теплоенергоавтоматика», яка з 2017 року працює з метро. У 2019 році підприємство отримало понад 360 млн грн на будівництво гілки метро на Виноградар, а 2020 року новою власницею «Теплоенергоавтоматика» стала Тетяна Белецька. За даними журналістів, жінка є колишньою балериною та викладачкою Київського Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, а також тещею бізнес-партнера Багінського Кирила Кривця.

У 2022 році метрополітен витратив компанії тещі Кривцова приблизно 500 млн грн на капітальний ремонт Святошинсько-Броварської лінії метро, а у 2023 «Теплоенергоавтоматика» отримала від «Київського метрополітену» приблизно таку ж суму в кількох платежах. Журналісти підрахували, що компанія отримала майже 1,5 млрд грн з бюджету.

Увечері 18 березня на розслідування Bihus.info відреагував міський голова Києва Віталій Кличко, який закликав журналістів передати дані з розслідування про Брагінського правоохоронцям. «А до правоохоронців звертаюся щодо оперативного і відкритого для громадськості розслідування інформації Bihus.Info», – заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, через першу частину розслідування Bihus.іnfo, де журналісти знайшли в деклараціях родичів чиновника дорогі квартири та землю під Києвом, Віктор Брагінський подав у відставку. Чоловік очолював підприємство «Київський метрополітен» з 2014 року.