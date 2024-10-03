Дмитра Крючкова знову оголосили у розшук

У четвер, 3 жовтня, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та оголосив колишнього народного депутата Дмитра Крючкова в міжнародний розшук. Про це повідомила правозахисна організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що спочатку на судових засіданнях перестав з’являтися адвокат Дмитра Крючкова, тому йому призначили безкоштовного захисника. Але на минулому засіданні без поважних причин не з’явився і сам обвинувачений. З огляду на це прокурор подав клопотання про розшук Дмитра Крючкова. Крім того, прокурор планує подати клопотання щодо заочного розгляду справи.

Як зазначає організація Transparency International Ukraine, Крючков виїхав з України у лютому 2024 року. Дмитро Крючков як батько п’ятьох дітей має можливість безперешкодно виїжджати за кордон. Після виїзду з України Крючков долучався до судових засідань онлайн.

У чому звинувачують Дмитра Крючкова

За даними слідчих, Крючков перебуваючи на посаді керівника приватної компанії «Енергомережа», організував схему в результаті якої протягом 2015-2016 років з «Запоріжжяобленерго» та «Черкасиобленерго» розікрали понад 1,5 млрд грн. Йдеться, зокрема, про підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника. У результаті проведених махінацій споживачі сплачували гроші не своїм обленерго, а напряму приватній компанії «Енергомережа». Дмитру Крючкову загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вперше Крючкова оголосили у розшук у 2016 році. У 2019 його екстрадували з Німеччини до України. Після екстрадиції детективи НАБУ затримали колишнього нардепа в аеропорту «Бориспіль». У квітні 2019 року Соломʼянський районний суд Києва обрав Дмитру Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 7 млн 111 сит. грн. Згодом Крючков сплатив заставу та вийшов з-під варти.

Дмитро Крючков протягом 2006-2007 років був народним депутатом від «Блоку Юлії Тимошенко».