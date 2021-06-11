Дмитро Крючков розповів, що святкував день народження «до першої ночі»

Колишній народний депутат Дмитро Крючков запізнився на півгодини та прийшов нетверезим на суд у справі щодо розкрадання грошей «Запоріжжяобленерго». Через це судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) були змушені перенести засідання.

Інцидент стався у п’ятницю, 11 червня. На початку один із суддів запитав у Крючкова, що з його ходою, і чому в того червоні очі.

«Ваша честь, чесно, вчора був день народження, відзначали до першої години ночі … таке відчуття, що залишилися залишки алкоголю [в крові]. Ну ... брехати немає сенсу», – сказав Крючков.

Суддя акцентував на незв'язності мовлення колишнього народного депутата і нагадав, яким активним той був на попередніх засіданнях.

«Ми заслуховувалися Вашими показаннями. А сьогодні у вас язик дуже ламається і заплітається. Як Ви планували для себе брати участь в судовому засіданні в такому стані?» – запитав він.

Інший суддя зазначив, що, на жаль, вищі спеціалізовані суди не можуть притягати до відповідальності за неповагу до суду. В результаті засідання перенесли на наступний день.

«Робимо перерву, нема з ким говорити», – резюмував суддя, пише «Громадське».

Нагадаємо, вперше про те, що Крючкова оголосили в розшук, стало відомо у 2016 році. у березні 2019 року проект журналістських розслідувань «Схеми» опублікував журналістське розслідування щодо Дмитра Крючкова, братів Суркісів і Ігоря Кононенка, яке свідчило про афери в енергетиці. 15 квітня 2019 року детективи НАБУ затримали Крючкова в аеропорту «Бориспіль» після його екстрадиції з Німеччини. Згодом його арештували, але Крючков вийшов під заставу у 7 млн грн.

23 серпня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування про розкрадання грошей «Запоріжжяобленерго». За версією слідства, Крючков був організатором схеми, в результаті якої протягом 2014-2015 років з «Запоріжжяобленерго» розікрали понад 346 млн грн.

Дмитро Крючков обирався народним депутатом V скликання від «Блоку Юлії Тимошенко» – партій «ВО «Батьківщина» і Української соціал-демократичної партії. Був членом Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.