Підозрюваний у корупції екс-нардеп Крючков вилетів до Німеччини

Екс-власнику компанії «Енергомережа» Дмитру Крючкову повернули закордонний паспорт і він зміг повернутися до Німеччини, де перебував до екстрадиції в Україну. Про це стало відомо з інтерв'ю Крючкова «Економічній правді».

Крючков запевняє, що екстрадиції до України, як такої, не було.

«Я подав заяву на повернення самостійно 8 березня. Є процедура. Я під присягою підтвердив своє добровільне рішення, а сторона захисту відмовилася від існуючого правового статусу», - сказав Крючков.

За словами фігуранта розслідування про корупцію в сфері енергетики, у нього також є паспорт політичного біженця.

«Це міжнародний паспорт. Він виданий РФ, але за погодженням з європейською стороною. Просто я перебував на той момент на території РФ. Це паспорт для переміщення між кордонами - я без віз перетинаю кордон. Він має статус згідно з Конвенцією про права біженця від 1958 року. У всьому світі таких паспортів приблизно 1 200 штук», - заявив Крючков.

Водночас, «УП», з посиланням на САП, повідомляє, що правоохоронці дозволили виїхати з України на 10 днів. У прокуратурі запевняють, що їм відомо про те, що Крючков залишив країну. Підозрюваний просив випустити його для проведення операції своїй дитині.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну. Раніше журналісти програми «Схеми» оприлюднили записи телефонних розмов Крючкова із соратником президента Ігорем Кононенком і мультимільйонерами-братами Суркісами, на яких обговорюється схема з виведення сотень мільйонів гривень з українських обленерго.

Дмитро Крючков – колишній народний депутат. Із 2006-го півтора року був у фракції «Блоку Юлії Тимошенко» – працював у комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу. 2014-го став керівником приватної компанії «Енергомережа». І вже за рік вона взяла під контроль роботу кількох обленерго.

У суді 17 квітня голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитро Крючков, підозрюваний у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн, звинуватив очільника НАБУ Артема Ситника у вимаганні та отриманні від компанії хабара в 500 тис. доларів.