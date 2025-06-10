Під час обміну 10 червня на Львівщину повернулись шестеро захисників
У вівторок відбувся перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими
Під час обміну полоненими у вівторок, 10 червня, в Україну повернулись шестеро мешканців Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Зокрема, з російського полону повернувся мешканець села Жуличі Золочівської громади Назар Бабич. Він потрапив у полон іще у 2022 році.
Щодо ще пʼятьох оборонців, яких повернули з полону, наразі інформації немає.
Нагадаємо, 10 червня відбувся перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими між Україною та Росією, про який домовились під час перемовин у Стамбулі 2 червня. Усі звільнені воїни потребують негайної медичної допомоги.
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