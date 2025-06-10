Звільнені воїни потребують негайної медичної допомоги

У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими між Україною та Росією, про який сторони домовились під час перемовин у Стамбулі 2 червня. Усі звільнені сьогодні воїни потребують негайної медичної допомоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Уже вдома, в Україні, воїни з різних частин наших Сил оборони та безпеки України: Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту», – написав Зеленський.

Президент наголосив на необхідності продовження обмінів: «Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає».

У Координаційному штабі повідомили, що серед звільнених оборонців – військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських мил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

«Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів», – повідомили у штабі.



Зазначається, що звільнені сьогодні українські воїни мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.



«Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі», – ідеться в повідомленні.

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, в одного із бійців, яких повернули з ворожого полону, сьогодні день народження.

Нагадаємо, про обмін важкохворих та поранених військовополонених, а також бранців віком до 25 років, Росія й Україна домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі 2 червня.

Уже 9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цього обміну до України повернулись військовослужбовці віком до 25 років.

З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу. Після цього Україна та Росія також проведуть обмін загиблими військовими.