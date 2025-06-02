Рустем Умєров під час брифінгу за результатами перговорів

За результатами другого раунду переговорів між делегаціями України, Росії та Туреччини сторони домовилися про нові обміни військовополонених у форматі «всіх на всіх». Обмінам підлягатиме кілька категорій військовослужбовців, повідомив під час брифінгу міністр оборони України та голова української делегації Рустем Умєров у понеділок, 2 червня.

Він повідомив, що за результатами вже другого раунду переговорів з росіянами не вдалося домовитися про припинення вогню. Втім, сторони домовилися про нові обміни, які відбудуться у форматі «всіх на всіх».

«У питанні звільнення військовополонених ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися про обмін всіх на всіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років», – повідомив Рустем Умєров.

Крім того, сторони домовилися про повернення 6000 тіл загиблих українських захисників. Коли саме відбудуться обміни, Рустем Умєров не уточнив.

Рустем Умєров додав, що українська сторона також передала Росії список з кількох сотень українських дітей, яких незаконно депортували до Росії.

«Якщо Росія справді віддана мирному процесу, повернення хоча б половини дітей з цього списку стало б позитивним сигналом», – повідомив Умєров.

Друга зустріч делегацій відбулася 2 червня у Стамбулі. Вона тривала близько години. Перший раунд переговорів між делегаціями України, Росії та Туреччини пройшли 16 травня. За результатами переговорів делегати домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», який відбувся вже протягом 23-25 травня. Втім, я і під час другої зустрічі, сторони не змогли узгодити припинення вогню.