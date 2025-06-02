Зустріч делегацій у Стамбулі 2 червня

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбулися вже другі переговори між українською та російською делегаціями за посередництва Туреччини. Під час переговорів українська сторона передала росіянам список дітей, яких Росія незаконно депортувала, і яких Україна вимагає повернути, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Переговори розпочалися о 14:45 2 червня – на півтори години пізніше від запланованого часу. Зустріч делегацій тривала близько години, після чого делегати пішли на обід.

Що саме обговорювали делегати, наразі невідомо. Водночас Андрій Єрмак повідомив, що Україна передала Росії список незаконно вивезених дітей, яких вимагають повернути.

«Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою», – написав Єрмак у телеграмі.

Завершення переговорів у Стамбулі підтвердив під час брифінгу на саміті «Бухарестської дев’ятки» у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський. Він анонсував новий обмін та повідомив, що чекає звіту від голови української делегації, міністра оборони Рустема Умєрова.

«У Стамбулі сторони обмінялися думками та ми готуємо новий обмін військовополоненими», – повідомив президент.

Зазначається, що також українська та російська сторона обмінялися документами про умови припинення вогню. Рустем Умєров повідомив, що українська сторона вивчатиме російські документи протягом тижня.

За даними міністерства закордонних справ Туреччини, зустріч української та російської делегацій пройшла «не негативно».

Доповнено 17:10. Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів сторони домовилися про обмін важкопоранених та тяжкохворих військовополонених, а також бійців до 25 років у форматі «всіх на всіх». Крім того, сторони домовилися повернути до України 6000 тіл загиблих українських захисників.

За словами Умєрова, українська делегація хоче провести третій раунд переговорів протягом місяця – у проміжку з 20 по 30 червня. Під час наступної зустрічі українська делегація хоче обговорити припинення вогню та потенційні прямі переговори президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна.

Переговори України та Росії

10 травня Україна вкотре закликала російського диктатора Владіміра Путіна встановити 30-денне перемир’я. Однак Путін проігнорував заклик та виступив з пропозицією відновити прямі переговори України та Росії. Володимир Зеленський відгукнувся на пропозицію та заявив, що 15 травня чекатиме Путіна у Туреччині.

Сам Владімір Путін до Туреччини не прибув та направив делегацію, склад якої вважають «слабким». Її очолив помічник Путіна Владімір Медінський. Також групи російських переговорників увійшли заступник міністра закордонних справ Міхаіл Галузін, начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков та заступник міністра оборони Алєксандр Фомін.

15 травня Володимир Зеленський повідомив, що не братиме участь у переговорах з росіянами у Стамбулі. Натомість він «з поваги до Трампа та Ердогана» направив делегацію на чолі з Рустемом Умєровим. Основною метою зустрічі президент назвав припинення вогню.

16 травня у Стамбулі пройшли переговори між делегаціями України, Росії та Туреччини. За результатами переговорів делегати домовилися про обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000», який відбувся вже протягом 23-25 травня. Втім, сторони не змогли узгодити припинення вогню.

28 травня Володимир Зеленський повідомив, що Умєров зв’язався з головою російської делегації Мєдінскім, щоб дізнатися, коли Україні передадуть обіцяний після обміну «меморандум» Росії з умовами для припинення вогню. За словами Зеленського, попри запевнення росіян, документ українська сторона не отримала.

Того ж дня Рустем Умєров повідомив, що передав делегації з Росії документ із умовами України щодо припинення вогню та дав російській стороні чотири дні на передачу «меморандуму» про перемир'я – до 2 червня. Мєдінскій своєю чергою заявив, що начебто саме він ініціював розмову та нібито запропонував точну дату та місце для наступної зустрічі для обміну документами про умови припинення війни. За словами росіянина, він запропонував провести зустріч 2 червня у Стамбулі.

1 червня турецька сторона повідомила, що українська та російська делегації прибули до Стамбулу для другого раунду переговорів.