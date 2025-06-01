2 червня у Стамбулі Україна передасть Росії дорожню карту миру

Україна під час перемовин з Росією, що мають відбутися у понеділок, 2 червня, знову вимагатиме 30-денне припинення вогню. Про це у неділю, 1 червня, повідомило інформаційне агентство Reuters, яке ознайомилось з відповідним документом.

За даними журналістів, українська делегація у турецькому Стамбулі представить російській стороні дорожню карту для досягнення довгострокового миру. Україна знову вимагатиме встановлення 30-денного режиму тиші, після цього сторони мають провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Крім того, згідно з українським планом, Росія має повернути всіх викрадених дітей. А потім має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Владіміра Путіна.

Умови мирної угоди, викладені в українському документі, значною мірою збігаються з тими, які й раніше висував Київ. Йдеться про відсутність обмежень щодо української армії після укладення мирної угоди. Також Україна не згодна на міжнародне визнання окупованих територій частиною Росії та вимагає від країни-агресорки репарації. У документі також зазначається, що нинішня лінія фронту буде відправною точкою для переговорів щодо територій. Як зауважує Reuters, ці умови значно відрізняються від вимог, які неодноразово висувала Росія.

Додамо, що у неділю, 1 червня, Володимир Зеленський повідомив, що на другому раунді перемовин українську делегацію знову очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, перші прямі перемовини між Україною та Росією відбулися у Стамбулі 16 травня. Тоді Україна також пропонувала безумовне 30-денне припинення вогню. Однак Росія не погодилась та висунула неприйнятні умови. Зокрема, росіяни вимагали визнати окупований Крим частиною Росії, а також вивести українські війська з чотирьох областей України.

Водночас під час перемови Україна та Росія домовились провести масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000», який тривав три дні та вже завершився.