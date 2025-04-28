Лавров назвав кілька умов для того, аби Москва сіла за стіл переговорів з Україною

Серед російських умов для перемовин про завершення війни є визнання всіх окупованих Росією регіонів та демілітаризація України. Про це міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив в інтервʼю бразильському виданню O Globo, яке було опубліковане у понеділок, 28 квітня.

Лавров назвав кілька умов для того, аби Москва сіла за стіл переговорів з Україною, серед яких є міжнародне визнання всіх окупованих Росією українських регіонів. Серед іншого Москва вимагає:

Україна не стає членом НАТО, статус країни – нейтральний і позаблоковий,

«демілітаризація» і «денацифікація» України,

скасування санкцій і повернення заморожених російських активів,

гарантій безпеки для Росії.

Та передусім Росія очікує, що Україна скасує заборону на прямі перемовини, яку запровадив президент Володимир Зеленський восени 2022 року. Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков зауважив, що у Москві чекають сигналу від Києва.

«Київ має вжити якихось дій у зв'язку з цим. У них же є юридична заборона на переговори. Але поки що ми не бачимо жодних дій», – заявив Пєсков.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що Росія продовжує маніпулювати про готовність до миру, не припиняючи вогонь та атакуючи Україну дронами.

«Коли Росія говорить про готовність почати перемовини, вони чомусь забувають припинити вогонь. Повне припинення вогню, безумовне. Без цього все, що кажуть росіяни – це маніпуляції у спробі виставити себе миротворцями. Не більше», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у межах зустрічі в Парижі 17 квітня американська делегація передала українським та європейським колегам конфіденційний документ із планом врегулювання російсько-української війни. За даними The Wall Street Journal, у представленому документі США пропонують припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати анексію Криму Росією у 2014 році.

23 квітня під час пресбрифінгу Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму, оскільки це забороняє Конституція.

Того ж дня Трамп розкритикував заяву президента України про невизнання анексії Криму Росією. Американський лідер назвав позицію Зеленського «шкідливою».

24 квітня президент Трамп заявив, що Росія запропонувала «велику поступку» для досягнення миру. Мова йде про відмову від ідеї захопити всю територію України.

Україна разом з європейськими партнерами напрацювала власну версію плану врегулювання війни з Росією й передали цей документ США.