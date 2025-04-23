Трамп назвав позицію Зеленського щодо Криму «шкідливою для мирних переговорів»

Президент США Дональд Трамп піддав критиці заяву українського колеги Володимира Зеленського про невизнання анексії Криму Російською Федерацією через її нібито шкоду для мирного врегулювання. Про це він написав у власній соцмережі Truth Social 23 квітня, передає The Kyiv Independent.

«Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим, чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу?» – написав Трамп.

Американський лідер назвав позицію Володимира Зеленського «шкідливою для мирних переговорів з Росією», заявивши, що Крим «був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами й навіть не є предметом обговорення».

На підтвердження своєї думки Трамп написав, що «ще до анексії Криму там були присутні великі російські підводні бази», і звинуватив президента України в нагнітанні, яке ускладнює врегулювання війни.

«Йому (Зеленському) нема чим похвалитися! Ситуація для України жахлива – він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратить всю країну», – ідеться в повідомленні.

Дональд Трамп також підкреслив, що не має нічого спільного з Росією, але має «багато спільного з бажанням врятувати в середньому 5 тис. російських і українських солдатів, які гинуть без жодної причини щотижня».

Нагадаємо, вкінці лютого – на початку березня 2014 року у Криму почали масово з’являтись російські військові без розпізнавальних знаків, які називали себе «зеленими чоловічками». Упродовж короткого часу загарбники захопили адмінбудівлі, аеропорт, заблокували українські військові частини, а також обірвали зв’язок Криму з рештою України.

Під час опору росіянам загинув щонайменше один український військовий Сергій Кокурін, десятки були затримані або зазнали насильства.

8 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про анексію Криму, підписавши так званий «договір» про включення півострова до складу РФ. Україна і міжнародна спільнота не визнали анексію півострова та ввели санкції проти РФ.

Зазначимо, 23 квітня 2025 року під час пресбрифінгу Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму, оскільки це забороняє Конституція.

Раніше газета WSJ з посиланням на анонімні джерела повідомила, що американська делегація передала українським та європейським колегам секретний документ із планом завершення російсько-української війни. У документі США пропонували припинити вогонь уздовж нинішніх ліній зіткнення та визнати російську анексію Криму у 2014 році. Також адміністрація американського президента ветувала членство України в НАТО та передбачала визнання нейтральною території навколо Запорізької АЕС, яка може бути під контролем США.