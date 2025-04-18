Зі слів Трампа, у війні щотижня гине 2,5 тис. людей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка може припинити участь у переговорах щодо завершення російсько-української війни в разі відсутності прогресу. Про це він сказав під час зустрічі з журналістами в Білому домі 18 квітня.

«Якщо з якихось причин одна з двох сторін ускладнить це [мирне врегулювання], ми просто скажемо: "Ви нерозумні, ви дурні, ви жахливі люди", і просто відмовимось. Але, сподіваюсь, нам не доведеться цього робити», – заявив Трамп.

Дональда Трампа попросили прокоментувати нещодавню заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що США вийдуть із мирного процесу щодо України, якщо найближчими днями побачать, що прогресу в цьому напрямку немає.

«Точних термінів немає, але ми хочемо зробити це швидко. Йдеться про життя. Люди помирають», – сказав американський президент, додавши, що щотижня через війну в Україні гине 2,5 тис. людей.

Він також зазначив, що угода між Росією та Україною може бути досягнена «швидко», але відмовився назвати точну кількість днів для цього.

«Але я думаю, що у нас є всі шанси розв’язати цю проблему», – сказав президент.

Нагадаємо, 14 квітня Дональд Трамп вчергове звинуватив свого попередника Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського в початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас Трамп назвав Владіміра Путіна «першим винним» у війні.