Трамп звинуватив українського президента та свого попередника в бездіяльності

Президент США Дональд Трампа вчергове звинуватив президента України Володимира Зеленського в початку повномаштабного вторгнення Росії. Крім того, на сторінці у своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що його попередник Джо Байден також несе відповідальність за початок війни в Україні.

У понеділок, 14 квітня, Дональд Трамп написав, що «війна між Росією та Україною – це війна Байдена», а не його. Він вчергове заявив, що російсько-української війни могло б не статися, якби у 2020 році вибори в США «не були сфальсифіковані».

За словами Трампа, він «щойно повернувся» та нібито не мав проблем із запобігання російській агресії проти України під час своєї першої каденції з 2016 року. Про окупацію частини Донбасу та Криму у 2014 році, які тривали за його першого президентства і тривають досі, Трамп не згадав.

«Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – написав Трамп.

Американський президент вчергове звинуватив у російській повномасштабній агресії Володимира Зеленського, зазначивши, що він та Байден не змогли запобігти війні.

«Президент Зеленський і криворукий Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися. Було так багато способів запобігти її початку. Але це вже минуле. Тепер ми мусимо зупинити її, І швидко. Дуже сумно», – написав Трамп.

Доповнено 19:00. Під час пресконференції у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів про пропозицію Володимира Зеленського придбати в США великий пакет допомоги, Трамп заявив, що Україна нібито розпочала війну проти Росії.

«Зеленський завжди хоче купити ракети. Послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти когось, хто у 20 разів перевершує тебе за розміром, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети», – заявив Трамп.

Водночас Трамп назвав Владіміра Путіна «першим винним» у війні.

«Мільйони загиблих — через трьох людей. Скажімо, Путін — номер один. Скажімо, Байден, який взагалі не розумів, що робить, — номер два. І Зеленський», – сказав Трамп.

Зазначимо, Дональд Трамп вже не вперше звинувачує Україну та її владу в тому, що на Україну напала Росія. Зокрема, 19 лютого, після переговорів російських та американських делегатів заявив, що Україні «не слід було починати» війну та висловив думку, що за три роки повномасштабної війни можна було домовитися про мир.

Звинувачення Трампа продовжилися і після конфлікту в Овальному кабінеті 28 лютого, коли Володимир Зеленський сказав про вплив російської пропаганди на чинну адміністрацію, а Трамп звинуватив його у неповазі. Після того, як Зеленський покинув Білий дім, Дональд Трамп опублікував заяву у Thuth Social, в якій звинуватив його у «неготовності до миру».

Кілька днів потому, після того, як Зеленський сказав, що до мирної угоди та припинення вогню «дуже і дуже далеко», Трамп назвав ці слова «найгіршою заявою», яку той міг зробити та пригрозив, що «Америка не миритиметься з цим».

Подібні погрози з боку Трампа Володимир Зеленський отримав 31 березня – тоді президент США заявив, що Зеленський нібито намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів та пригрозив йому «великими проблемами».

Окрім погроз та звинуваченнях у небажанні закінчити війну Трамп підтримав заяву Владіміра Путіна про нібито оточення ЗСУ на Курщині. Нагадаємо, Трамп заявив про оточення «тисячі» українських військових та заявляв, що просив у Путіна «помилувати» їх. Попри спростування Генштабу ЗСУ та американської розвідки Трамп продовжує озвучувати тезу про «оточення тисяч українських бійців».