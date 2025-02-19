Трамп також розкритикував Україну нібито за відсутність звітності за допомогу США та небажання Зеленського провести вибори

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після переговорів російських та американських делегатів заявив, що Україні «не слід було починати» війну та висловив думку, що за три роки повномасштабної війни можна було домовитися про мир. Він також заявив нібито про критично низький рейтинг Володимира Зеленського та закликав провести вибори в Україні.

Під час пресконференції 18 лютого у своїй резиденції в Мар-а-Лаго Дональд Трамп прокоментував російсько-американські перемовини, які відбулися того ж дня в Саудівській Аравії. За його словами, переговори були «дуже добрими», а Росія «хоче щось зробити».

«Вони хочуть зупинити це варварство. Я маю на увазі те, що там відбувається. Її солдатів убиваються тисячами щотижня», – сказав Трамп.

Водночас Трамп заявив, що Україна могла запобігти війні та укласти угоду з Росією – на думку американського політика, Україна мала три роки на це. Так президент відреагував на слова українського президента Володимира Зеленського на те, що США не запрошували українську делегацію та переговори з росіянами у Саудівську Аравію.

«Сьогодні я почув: „О, нас не запросили“. Ну, ви мали три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду», – сказав Трамп.

Нагадаємо, після зустрічі російських та американських делегатів у Саудівській Аравії Володимир Зеленський переніс свій офіційний візит до країни з 19 лютого на 10 березня. За даними Reuters, український президент не хоче легітимізувати переговори без України, тому й ухвалив таке рішення.

Трамп вчергове озвучив тезу, що в разі його обрання у 2020 році, на початку повномасштабної війни він міг би укласти для України угоду, яка б передбачала повернення «майже всієї землі» та збереження всіх українських міст.

Також Дональд Трамп заявив, що США нібито виділили Україні близько 350 млрд доларів допомоги, але звітності щодо використання цих грошей начебто немає. Крім того, Трамп вже традиційно розкритикував Європу в меншій допомозі України, заявивши, що ЄС надав України приблизно 100 млрд доларів.

«Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, 350 мільярдів доларів. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це», – заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що США надали Україні 200 млрд доларів. Втім, Володимир Зеленський на початку лютого повідомив, що Україна ніколи не отримувала такої суми – за його словами, США пообіцяли приблизно 177 млрд доларів, проте виділили тільки 75 млрд доларів.

Президент США назвав свого попередника Джо Байдена «таким жалюгідним», а також розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито має лише 4% рейтингу підтримки. Трамп заявив, що наполягає на виборах в Україні, і його позиція – «не російська», а «походить від нього та від багатьох інших країн». Втім, які саме країни підтримують вибори в Україні, Трамп не уточнив.

Зазначимо, Конституція України забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Про це українські політики та правники неодноразово наголошували західним партнерам – зокрема, США. Втім, російські пропагандисти намагаються просувати риторику щодо начебто нелегітимності Володимира Зеленського – росіяни сподіваються на прихід до влади проросійських сил або налаштованих на поступки політиків.

До слова, 15 лютого, під час Мюнхенської безпекової конференції Володимир Зеленський заявив, що українці не хочуть виборів під час війни. Втім, президент розглядає можливість участі у майбутніх виборах після завершення воєнного стану.