Зеленський заявив, що повідомлення про отримані Україною 200 млрд доларів від США – неправда

З приблизно 177 млрд доларів ухваленої американської допомоги Україна отримала не більше 76 млрд доларів. Про це заявив 2 лютого в інтерв’ю АР президент Володимир Зеленський.

За словами президента, із грошей, виділення яких ухвалили Штати для допомоги, Україна отримала меншу частину – трохи більше за 75 млрд доларів. Загальна сума допомоги Україні з боку США оцінюється в 177 млрд доларів.

«Тобто 100 млрд із цих 177 млрд (або навіть 200 млрд, говорять деякі люди) ми ніколи не отримували, це важливо. Ми говоримо про конкретні речі, бо ми отримували це не грошима, а зброєю – ми зброї отримали на 70 з чимось мільярдів… Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії – це неправда. Я не знаю, де всі ці гроші», – заявив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо припинення фінансування гуманітарних програм з боку США, президент нагадав про програму підтримки української енергетики на 200 млн доларів, програми у медичній, освітній сферах, а також допомогу щодо прикордонних процесів. Зеленський зауважив, що ветеранські та медичні програми «важливо підтримувати під час війни», додавши, що Україна зможе закрити фінансові потреби цих програм.

«Оці 300-400 млн (доларів) – це те, що отримала держава на ці програми. Ми це закриємо. Я це закрию з європейцями або внутрішнім ресурсом», – сказав президент.

З словами Володимира Зеленського, є багато гуманітарних програм, про які йому «нічого не відомо». Втім, президент припустив, що організації, які покинули Україну після початку повномасштабної війни за закликом США, могли фінансуватися «тими чи іншими фондами».

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський стверджував, що Україна не отримала й половини офіційно виділеної США зброї. За словами президента, Європа допомогла Україні «не менше за США».