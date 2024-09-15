Зеленський поскаржився на повільне постачання пакетів допомоги від союзників

Через повільне надходження зброї від західних партнерів і брак боєприпасів Україні не вдалось укомплектувати навіть чотири із 14 необхідних бригад. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

«По-перше, все відбувається дуже повільно, – зазначив президент України, маючи на увазі постачання зброї Силам оборони. – По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі в нас цього немає, і з цього пакета бригад ми не оснастили навіть 4».

Володимир Зеленський зазначив, що до позитивного рішення Конгресу США про ухвалення допомоги Україні на 61 млрд доларів у квітні цього року протягом восьми місяців Україна використала все, що могла.

«Ми перекинули те, що у нас є в резервах, і те, що у нас є в сховищах, або те, що є в резервах, бригади, які нам зараз потрібні, те, що у них було, ми забрали всю їхню зброю», – пояснив президент.

За його словами, у пропорційному відношенні російська армія використовувала 12 снарядів на противагу одному з боку ЗСУ. Глава держави додав, що для поповнення дефіциту боєприпасів Україна використала внутрішнє виробництво безпілотників, чого є замало.

Фарід Закарія також попросив Володимира Зеленського пояснити, чому важливе рішення США та країн Європи дозволити Україні використовувати їхню далекобійну зброю для атак на території Росії.

«Ми дуже хотіли використовувати цю зброю й атакувати російські літаки на військових базах. Тому що ці літаки використовували не тільки ракети. Щомісяця ці літаки використовували чотири тисячі керованих авіабомб лише на сході», — пояснив президент. І додав, що Росія почала переміщати свої винищувачі вглиб країни.

Зазначимо, що Володимир Зеленський не вперше говорить про повільне надходження зброї й 14 неукомплектованих бригад. Ті самі слова він сказав на початку липня 2024 року в інтерв’ю агентству Bloomberg.

«У нас бажання є, але інструменти не прийшли. Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв, у нас стоять 14 бригад, які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно», – сказав Володимир Зеленський у липні.

До слова, 15 вересня радник президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував статтю німецького таблоїда Bild, в якій йдеться про те, що президент України Володимир Зеленський нібито готовий запропонувати у «плані перемоги України» припинення вогню на частині фронту. Посадовець зазначив, що першочергово план перемоги нададуть саме США.