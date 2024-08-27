Володимир Зеленський анонсував презентацію США «плану перемоги» України

У вересні 2024 року Україна представить Сполученим Штатам Америки свій «план перемоги», повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 27 серпня. Планом поділяться як із президентом США Джо Байденом, так і з кандидатами в президенти країни Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

На пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність» Володимир Зеленський повідомив про намір України надати США власний «план перемоги». Президент зазначив, що план вже готовий.

За словами Володимира Зеленського, план готуються представити у вересні 2024 року. Його успіх буде залежати і від президента США. Зазначається, що план нададуть не тільки Джо Байдену, але і кандидатам у президенти від Демократичної та Республіканської партій – Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

«Від нього (президента – ред.) залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того , що буде в цьому плані, чи ні. Ми не знаємо, хто буде президентом США, а виконати цей план дуже хочеться», – повідомив Володимир Зеленський.

Зміст «плану перемоги» України

Деталі плану Володимир Зеленський не уточнив, проте зазначив, що серед основних напрямків: