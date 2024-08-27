Володимир Зеленський розповів про створення балістичної ракети на форумі

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення та успішне тестування першої української балістичної ракети. Про це він повідомив у вівторок, 27 серпня, під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність».

Володимир Зеленський нагадав про створення ракети-дрона «Паляниця», яку успішно застосували в бою 24 серпня. Крім того, президент повідомив про успішне випробування ще одного типу озброєння.

«Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування – позитивне – першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ОПК», – заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що наразі не може розповісти більше про українську балістичну ракету. Втім, він зазначив, що розповів про неї для того, щоб суспільство оцінило роботу працівників української оборонної сфери.

Нагадаємо, 24 серпня Володимир Зеленський розповів про перше бойове застосування ракети-дрона «Паляниця», зазначивши, що окупантам буде дуже складно «навіть вимовити, що саме прилетіло». Наступного дня президент показав, як виглядає «Паляниця» та розповів, що Україна запустила грантову програму для приватних ракетних проєктів, інвестувала в державні конструкторські бюро та провела дерегуляцію для стимуляції цієї галузі. Таке рішення ухвалили на тлі заборон західних партнерів бити далекобійною зброєю по території Росії.