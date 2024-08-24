Володимир Зеленський оголосив про застосування нового класу зброї під час урочистостей до Дня Незалежності України

У суботу, 24 серпня, військовослужбовці Сил оборони вперше завдали удару по російських окупантах новим озброєнням українського виробництва. Так, вперше Україна атакувала росіян ракетою-дроном «Паляниця», повідомив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності України.

За даними президента, 24 серпня відбулося перше успішне бойове застосування нового озброєння українського виробництва. Володимир Зеленський назвав ракету-дрон «Паляниця» «абсолютно новим класом зброї».

«Ми не йшли з війною до Росії – це звідти сюди, до нашого дому, несуть руїни та намагаються нав’язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо, відповідають своєю власною силою та, разом з нашими партнерами, – чесно, незмінно, влучно, і з кожним днем все більш далекобійно», – сказав Володимир Зеленський під час урочистостей на Софіївській площі у Києві за участі президента Польщі Анджея Дуди та премʼєр-міністерки Литви Інгріди Шимоніте.

За словами Володимира Зеленського, ракета-дрон уразила позиції ворога. Президент подякував українським розробникам та тим, хто долучився до виробництва ракети-дрона, а також українським військовослужбовцям.

«Пишаємося вами. І знаємо, що Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Дуже важко зрозуміти, як протидіяти, проте легко зрозуміти, за що», – підсумував Володимир Зеленський.

Зазначимо, наразі технічних характеристик та зображень нового озброєння не оприлюднили.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що ракета-дрон вразила ціль на тимчасово окупованих територіях. Міністр пояснив, що «Паляниця» підпадає за своїми тактико-технічними характеристиками під визначення і ракети, і дрона.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня у Воронезькій області Росії місцева влада заявила про атаку безпілотників, внаслідок чого зайнялася пожежа на складі боєприпасів росіян. Через детонацію снарядів кілька населених пунктів поблизу евакуювали.