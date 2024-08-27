Головнокомандувач відзвітував про ситуацію на Курському напрямку

Курська операції Збройних сил України відволікла значну кількість російських сил, які воювали на українській території. Наразі Росія залучила приблизно 30 тис. військовослужбовців, повідомив 27 серпня під час форуму «Україна 2024. Незалежність» головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, наразі ЗСУ контролюють понад 1294 км² території Курської області та 100 російських населених пунктів в її межах. Основною метою операції Олександр Сирський назвав відволікання російських сил з інших напрямків фронту.

«Це стосується Курахівського, Покровського напрямків. Звичайно, ворог це розуміє і продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш дієздатні його частини», – повідомив головнокомандувач.

Втім, за словами Олександра Сирського, українські бійці змогли перетягнути з фронту значну кількість сил окупантів. Зокрема, йдеться про щонайменше 30 тис. російських солдатів – головнокомандувач повідомив, що ця цифра збільшується.

Втім, попри українську відволікальну операцію окупанти навпаки нарощують сили на Покровському напрямку.

Досягнення ЗСУ у Курській області

За даними українських військовослужбовців, станом на 27 серпня ЗСУ досягли таких успіхів на території Курщини:

тримають під контролем 1294 км² області

області зайняли 100 населених пунктів Курщини

населених пунктів Курщини взяли в полон 594 російських військових

Нагадаємо, 25 серпня DeepState повідомило, що росіяни перекинули у Курську область низку різних батальйонів, витягнутих із бригад в глибині Росії, або у вигляді окремих спецпідрозділів. За даними аналітиків, в основному Росія залучила до оборони Курщини окремі підрозділи по типу «Ахмат», «Вагнер», «ветерани» тощо, а також спецпідрозділи десантних військ.