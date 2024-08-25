Російські військові перекинули у Курську область низку різних батальйонів, витягнутих із бригад в глибині Росії, або у вигляді окремих спецпідрозділів. Про це у неділю, 25 серпня, пишуть аналітики DeepState.

Як повідомляється, в основному були залучені окремі підрозділи по типу «Ахмат», «Вагнер», «ветерани» тощо, а також спецпідрозділи десантних військ. Їх діяльність можна було бачити у вигляді засад, полювань на невеликі мобільні групи, логістику тощо.

Аналітики вказують, що основну силу формують підрозділи, що були перетягнуті з глибини Росії. Водночас вони поки що не повідомляють, наскільки ефективним є такий крок.

«Присутні й підрозділи з нещодавно відновлених або створених дивізій. Були помічені «організми», перетягнуті з бригад, які перебувають в зоні бойових дій на окупованій території України: Південь, Схід (зокрема, з району населеного пункту Роботине), східні кордони Харківщини/Луганщина. Варто звернути увагу, що дуже багато підрозділів залучено з району північних кордонів Харківщини, зокрема, з району Вовчанська. Ці перекидання були очевидними і логічними, адже вони перебувають найближче від Курщини», – ідеться у повідомленні.

Також, за даними аналітиків DeepState, 810-та бригада морської піхоти була знята з лівобережжя Херсонщини, де вона брала участь в операції на Кринках.

Перекидання ще здійснюються і складно зробити повний висновок, які саме сили концентрує Росія у Курській області. В DeepState зазначають, що ситуація може динамічно змінюватися, а більш відомою картина стане, коли ці всі підрозділи будуть потроху випливати в публічний простір.