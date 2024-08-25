Російська армія завдає ударів з танків, ствольної артилерії і мінометів, а також скидає КАБи

Станом на неділю, 25 серпня, росіяни продовжують атакувати власні населені пункти в Курській області Росії, які перебувають під контролем ЗСУ. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, російська армія завдає ударів з танків, ствольної артилерії і мінометів, а також скидає КАБи.

За даними Генштабу, сьогодні у прикордонних районах на півночі України від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Старикове, Уланове, Бачівськ, Ходине, Фотовиж, Голубівка, Славгород, Порозок та Попівка.

«Окупанти завдали бомбардувань, скинувши майже три десятки КАБів у райони населених пунктів Свеса, Дружба, Первомайське, Степанівка, Есмань, Студенок і Яструбине», – йдеться у повідомленні.

Операція в Курській області: що відомо

6 серпня українські війська зненацька для росіян увійшли на територію Курської області, яка межує із Сумською. За кілька днів Збройним силам вдалось захопили стратегічне місто Суджа, а через тиждень після початку наступу в їхніх руках було вже 1000 км2 російської території. При цьому велика кількість росіян була взята в полон, знищена та захоплена техніка противника.

12 серпня під час засідання Ставки верховного головнокомандувача, президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони України в Курській області.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним Силам України частині Курської області – у місті Суджа. Очолив комендатуру генерал-майор Едуард Москальов.

За інформацією Олександра Сирського, станом на 20 серпня українські бійці просунулися на глибину оборони ворога від 28 до 35 км, заволоділи 1263 км2 російської території та взяли під контроль 93 населені пункти.