Український уряд створив першу військову комендатуру в Курській області

Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольній Збройним Силам України частині Курської області – у місті Суджа. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки 15 серпня.

«На території Курської області завершено пошук та знищення противника у населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах. Для підтримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях (у Курській області – ред.) створено військову комендатуру та призначено її керівника генерал-майора Москальова», – сказав Сирський.

Сирський зауважив, що від початку операції на території Курської області українські бійці зайшли на глибину 35 км та тримають під контролем 1150 км2 території Росії, це 82 населених пункти Курської області РФ.

Повідомляється, що 50-річний генерал-майор Едуард Москальов у 2012 році очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ, пізніше, з березня по червень 2022 року він обіймав посаду командувача Об’єднаних сил. Від червня 2022 року Москальов командував оперативно-тактичним угрупованням військ на східному фронті. Станом на 2023 рік був командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса». Нагороджений орденом Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Операція в Курській області

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області триває з 6 серпня. Однак, протягом майже тижня президент України та Генштаб утримувались від офіційних коментарів. Уперше присутність ЗСУ на Курщині офіційно підтвердили Володимир Зеленський та Олександр Сирський у понеділок, 12 серпня.

У середу, 14 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України про операцію на Курщині. За його словами протягом доби Сили оборони на різних напрямках просунулись на 1-2 км та захопили у полон ще понад сотню російських військових. Також Олександр Сирський повідомив, що у місті Суджа ЗСУ повністю знешкодили російський контингент.

Українська сторона повідомила, що планує створити в Курській області зону безпеки та відкрити там гуманітарні коридори для евакуації цивільних. Також заявлялось, що українські військові планують допустити представників ООН і Червоного Хреста та налагодити постачання продовольства і медикаментів.

Увечері 14 серпня Росія зв’язалась з Україною щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. Британське видання Independent з посиланням на неназваного українського полковника пише, що в полон потрапили майже дві тисячі російських солдатів. Окрім полонених, бійці ЗСУ також захоплюють техніку росіян. Зокрема, розвідники 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили повністю боєздатний танк Т-80БВМ.