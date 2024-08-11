Захоплений російський танк Т-80БВМ 2023 року випуску та оснащений повним боєкомплектом

Воїни контррозвідки СБУ разом із військовими 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується у Львові, захопили в Курській області російський танк Т-80БВМ 2023 року випуску. Відповідне відео 11 серпня в Telegram опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Зазначається, що 10 серпня воїни департаменту воєнної контррозвідки СБУ з позивними «Механ» і «Фокс» спільно з розвідниками 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з позивними «Єврей», «Коуч» і «Жора» захопили поблизу міста Суджа Курської області новий справний російський танк Т-80БВМ 2023 року випуску. При цьому, танк оснащений повним боєкомплектом воєнно-десантних військ РФ та з повним баком пального.

«Танк перебував в засаді, однак засаду вчасно виявили. Українські десантники і контррозвідники в черговий раз виявились міцнішими за російські блакитні берети», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що декілька днів тому Forbes повідомив, що в наступі ЗСУ в районі Курської області РФ бере участь одна з найкраще оснащених українських бригад – 80-та окрема десантно-штурмова бригада. Зокрема на відео, які поширюють в соцмережах, видно танк Т-64БВ або Т-80БВ, машину УР-77, інженерну машину ІМР-2, а також БТР-80 для перевезення піхоти і американські колісні бронетранспортери Stryker. Також можна побачити німецькі гусеничні машини Marder. Всі машини броньовані каркасами для захисту від дронів. За даними медіа, лише 80-та ОДШБр використовує таке поєднання колишньої радянської та американської техніки.

Загалом, за даними ЗМІ, в операції ЗСУ на Курському напрямку задіяні три бригади чисельністю до двох тисяч військовослужбовців кожна: 22-га та 88-ма механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.

Нагадаємо, вранці 6 серпня російські ЗМІ та місцева влада заявила про «прорив ЗСУ» на територію Курської області, де понині відбуваються бої. 9 серпня в мережі опублікували відео з воїнами ЗСУ, які заявили, що повністю взяли під свій контроль місто Суджа у Курській області Росії. Є також інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. У зв’язку з цими подіями Кремль ввів режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії.

Офіційно у Генштабі ніяк не коментують події в Курській області, однак у вечірньому відеозверненні 10 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про «витискання війни на територію ворога». Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії, де три доби наступають ЗСУ, читайте у нашому матеріалі.