При введенні режиму КТО представники влади в Росії отримують додаткові повноваження

У ніч на 10 серпня у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії ввели режим контртерористичної операції. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

«Режим КТО (контртерористичної операції – ред.) вводять у Брянській області у зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз», – повідомило агентство РІА «Новости» з посиланням Національний антитерористичний комітет.

Згодом пропагандисти також повідомили про введення режиму КТО у Бєлгородській та Курській областях.

Окупанти, які розпочали війну проти України, заявляють, що «українськими військовими вчинена безпрецедентна спроба дестабілізації обстановки у низці регіонів». Відомство також поширює бездоказову та непідтверджену інформацію, що «результатом терористичної атаки на території Курської області підрозділів ЗСУ стали жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків та інших цивільних об'єктів».

Зауважимо, що за площею та за кількістю охопленого населення (загалом це майже чотири млн осіб) введений сьогодні в Росії режим контртерористичної операції – наймасштабніший режим КТО за всю історію. Наприклад режим КТО у Чечні, який був запроваджений у вересні 1999, був меншим за всіма параметрами. Попри те, що в Курській області активно ведуться бої, там російська влада обмежилася тільки режимом надзвичайної ситуації.

При введенні режиму КТО представники влади в Росії отримують додаткові повноваження в період його дії:

У будь-якому місці та в будь-який час перевіряти документи, доглядати автомобілі та громадян;

Обмежувати в будь-який час і в будь-якому місці рух автомобілів та пішоходів;

Посилювати охорону громадського порядку та об'єктів;

Зупиняти надання послуг зв'язку юридичним та фізичним особам або обмеження використання мереж зв'язку та засобів зв'язку

Контролювати телефонні переговори та інтернет-листування;

Забороняти продаж зброї та алкоголю;

Обмежувати рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях, дорогах, окремих ділянках місцевості та об'єктах;

Безперешкодно проникати особам, які проводять КТО, в житлові та інші приміщення та на земельні ділянки;

Вилучати транспортні засоби організацій.

Нагадаємо, що напередодні українські військові заявили, що взяли повністю під свій контроль місто Суджа у Курській області Росії. Офіційно у Генштабі ніяк не коментують події в Курській області. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії, де три доби наступають ЗСУ, читайте у нашому матеріалі.