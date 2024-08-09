Українські бійці записали відео із міста Суджа Курської області

У п’ятницю, 9 серпня, українські військові заявили, що взяли повністю під свій контроль місто Суджа у Курській області Росії. Відповідне відео опублікував в телеграмі волонтер та активіст Сергій Стерненко.

На ньому бійці у формі ЗСУ тримають український стяг біля входу у будівлю філіалу російського газового монополіста «Газпрому» у Суджі.

«Місто контролюється Збройними Силами України, у місті спокійно, всі будинки цілі. Стратегічний об'єкт «Газпрому» у місті контролюється бійцями 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади», – сказав один із бійців.

Зазначимо, що наразі офіційного підтвердження взяття російського міста під контроль ЗСУ з боку влади чи вищого командування не надходило.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні подякував українським воїнам і підрозділам, які «особливо результативно» беруть росіян у полон протягом трьох днів. За словами Зеленського, якнайшвидше досягнення миру можливе лише за умови, що «ініціатива у війні – за Україною». Також він окремо подякував тим, хто забезпечує захоплення росіян у полон. Крім того, він додав, що під час засідання Ставки верховного головнокомандувача було проведено аналіз активних дій українських військових. Що саме це означає президент не став уточнювати.

Нагадаємо, що Офіційно у Генштабі ніяк не коментують події в Курській області. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії, де три доби наступають ЗСУ, читайте у нашому матеріалі.

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