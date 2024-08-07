Раніше росіяни заявили про атаку на місто Суджа на Курщині

Радник з питань нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що Вашингтон звернеться до Києва, щоб «краще зрозуміти» ситуацію у Курській області Росії після заяви Владіміра Путіна про «масштабну провокацію» ЗСУ. Водночас у ЄС заявили, що Україна має право завдавати удари по території країни-агресора.

Агентство Bloomberg із посиланням на слова Джона Кірбі повідомило, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю по території Росії. Крім того, американські чиновники звернуться до Києва, «щоб трохи краще зрозуміти» ситуацію.

Згодом спікер Держдепу США Меттью Міллер повідомив, що Штати «перебувають у контакті з Україною». Він наголосив, що рішення, як проводити свої операції, Україна ухвалює сама. Щодо жодних імовірних операцій на території Росії, за словами речника Держдепу, Україна не інформувала США.

«Я надам можливість українцям розповісти про те, які операції вони проводять і які цілі вони переслідують. Це правильно, що вони говоритимуть про це публічно, а не ми», – повідомив Джон Міллер та додав, що з боку Росії іронічно заявляти про провокацію з боку України, враховуючи, що Росія атакує Україну з 2014 року.

У коментарі «Суспільному» речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Україна «має законне право захищатися, зокрема, завдаючи ударів по агресору на його території».

«ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля у відновленні суверенітету і територіальної цілісності», – підкреслив Петер Стано.

Що відомо про події у Курській області

За версією російського президента Владіміра Путіна, ЗСУ нібито влаштували «масштабну провокацію» на території Курської області Росії. 6 серпня російські пропагандистські канали звинуватили Україну у начебто введенні військовослужбовців на територію російської області та захопленні прикордонних селищ – за даними російських Telegram-каналів, ЗСУ нібито взяли під контроль місто Суджа та просуваються до Курська. Того ж дня інформацію про бої в регіоні заявили у російському міністерстві оборони.

Російські ЗМІ поширюють відео та світлини начебто з полоненими російськими солдатами та розбитою технікою окупантів. Зазначимо, у пресслужбі Генштабу, в Офісі Президента чи в будь-яких бригадах ЗСУ не підтверджували та не коментували ситуацію в Курській області.