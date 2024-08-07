ГУР знищило техніку та особовий склад росіян на окупованій Тендрівській косі біля Криму
Після успішного виконання завдання українські розвідники відійшли без втрат
Спецпризначенці Головного управління розвідки міністерства оборони України здійснили успішну операцію на тимчасово окупованій Тендрівській косі біля Криму. Про це у середу, 7 серпня, повідомили у Telegram-каналі ГУР.
Зазаначається, що операцію провели спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру ГУР у північній частині Чорного моря вночі вівторка, 6 серпня. Десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила броньовану техніку окупантів, зокрема МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований), комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Судячи з відео, яке опублікувало ГУР, українські розвідники використали швидкісні човни, а для ураження техніки та укріплень окупантів – FPV-дрони.
Увага! Відео містить ненормативну лексику!
«Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат», – йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначаються, що таку успішну операцію розвідники проводять не вперше. Наголошується, що такі дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває.
Довідково. Тендрівська коса – вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.
Спецпідрозділ «Артан» – підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки міністерства оборони України.Спецпідрозділ сформований офіцерами ГУР МОУ та добровольцями 1 червня 2022 року в Києві. Командир і деякі інші бійці спецпідрозділу «Артан» беруть участь у бойових діях з 2014 року. Спецпідрозділ брав участь у боях Київську область, Миколаївську область, Гуляйполе, Кам'янське, Бахмут, Часів Яр, Малу Токмачку, Оріхів, острів Зміїний та здійснювали спецоперації в акваторії Чорного моря, на Куп'янському напрямку тощо.