Спецпризначенці Головного управління розвідки міністерства оборони України здійснили успішну операцію на тимчасово окупованій Тендрівській косі біля Криму. Про це у середу, 7 серпня, повідомили у Telegram-каналі ГУР.

Зазаначається, що операцію провели спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру ГУР у північній частині Чорного моря вночі вівторка, 6 серпня. Десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила броньовану техніку окупантів, зокрема МТ-ЛБ (багатоцільовий тягач легкий броньований), комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Судячи з відео, яке опублікувало ГУР, українські розвідники використали швидкісні човни, а для ураження техніки та укріплень окупантів – FPV-дрони.

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«Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу – точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат», – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначаються, що таку успішну операцію розвідники проводять не вперше. Наголошується, що такі дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває.

Довідково. Тендрівська коса – вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.

Спецпідрозділ «Артан» – підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки міністерства оборони України.Спецпідрозділ сформований офіцерами ГУР МОУ та добровольцями 1 червня 2022 року в Києві. Командир і деякі інші бійці спецпідрозділу «Артан» беруть участь у бойових діях з 2014 року. Спецпідрозділ брав участь у боях Київську область, Миколаївську область, Гуляйполе, Кам'янське, Бахмут, Часів Яр, Малу Токмачку, Оріхів, острів Зміїний та здійснювали спецоперації в акваторії Чорного моря, на Куп'янському напрямку тощо.