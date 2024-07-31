Аеродром Кувейрес, де розміщувалась військова база росіян, зазнав удару 25 липня

Бійці спецпідрозділу «Хімік» Головного управління розвідки Міністерства оборони завдали нищівного удару по російському аеродрому в Сирії, знищивши військову техніку ворога. Про це повідомило джерело KyivPost в українській розвідці у середу, 31 липня.

Ціллю українського спецпідрозділу стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо. Згаданий аеродром контролюється росіянами та використовується у військових цілях з 2015 року. Співрозмовник Kyiv Post в українській розвідці розповів, що цей обʼєкт росіяни також використовували для тренування та відправки іноземних найманців на війну в Україну.

На оприлюднених відеозаписах видно, як знищують російський рухомий комплекс РЕБ, а згодом дрони атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі. Повідомляється, що удар здійснили на наступний день після зустрічі президента Росії Владіміра Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, що відбулась у середу, 24 липня.

Нагадаємо, Росія є головним спонсором режиму Башара Асада, після 2015 року російська армія має значну присутність у Сирії. Башар Асад відкрито заявляв про свою підтримку російського вторгнення в Україну. Торік восени Кремль наказав перекинути частину військ і техніки з Сирії для війни в Україні. Попри це росіяни створили численні рекрутингові центри для вербування сирійських найманців для війни в Україні. Сирійці отримують російські паспорти, що дозволяє їм вступити до лав Збройних сил РФ.