Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей

Співробітники ГУР МО України визволили із Сирії вісьмох українців, в тому числі шістьох дітей. Про це йдеться в повідомленні української розвідки.

Спецслужбовці провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії. Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей – сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.

«Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі», – йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що в Сирії вже майже 12 років триває громадянська війна. Конфлікт розпочався 15 березня 2011 року з демонстрацій, які були частиною Арабської весни. Після цього він переріс у повстання та громадянську війну в 2012 році. Протестувальники вимагали відставки президента Башара аль-Асада та завершення майже 50-річного однопартійного правління Баасистів. Наразі конфлікт фактично заморожений, але допоки немає політичного врегулювання, не можна вважати війну завершеною.

Росія є головним спонсором режиму Асада, після 2015 року російська армія має значну присутність у Сирії. Башар Асад приєднався до дуже невеликого списку лідерів, які відкрито заявили про свою підтримку російського вторгнення в Україну. Окрім Сирії, злочинний кремлівський режим відкрито підтримують в ООН Білорусь, Еритрея, Північна Корея, Малі та Нікарагуа.