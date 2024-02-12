Мова йде про навчання керуванню БпЛА «Shahed-136», «Ababil-3» та дистанційно керованим літаком Raad

На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів дронів для війни проти України. Про це зранку у понеділок, 12 лютого, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Мова йде про навчання керуванню БпЛА «Shahed-136», «Ababil-3» та дистанційно керованим літаком Raad.

Навчання для росіян проводять «Ліванська поліція Хезболли» та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.

«Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників», – йдеться у повідомленні.

З росіянами тренуються і сирійські найманці, яких Росія хоче використати у війні проти України як операторів БпЛА.

До слова, Україна досягла паритету з Росією за кількістю ударних дронів дальнього радіуса дії

Наразі у країні працюють до десяти компаній-виробників БпЛА дальньої дії.