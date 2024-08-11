Голова ФСБ Олександр Бортніков

Російський президент Владімір Путін вирішив оголосити контртерористичну операцію, а не воєнний стану, щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції російського суспільства. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW) у звіті від 10 серпня.

Саме для цього Путін призначив голову ФСБ Олександра Бортнікова командувачем «контртерористичної операції» після прориву українських сил у Курську область.

«Путін, ймовірно, призначив Бортнікова головою «контртерористичної операції», тому що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності Росії та кремлівському режиму», – йдеться у зведенні ISW.

Там наголошується, що Бортніков займався переговорами та забезпечив гарантії засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину під час заколоту влітку минулого року. Після свого переобрання Путін публічно похвалив директора ФСБ за забезпечення безпеки та суверенітету Росії.

ISW уточнює, що призначення Бортнікова командувачем КТО свідчить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування справляється із ситуацією в Курській області.

Аналітики вказують, що складна система управління контртерористичної операції ФСБ під проводом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на українську операцію. Згідно з російським законодавством армію в режимі КТО застосовують на підставі рішення керівника контртерористичної операції.

«Кремль, ймовірно, вирішив оголосити антитерористичну операцію — на відміну від воєнного стану – щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції – демонструючи небажання Кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь до ситуації», – наголошують аналітики інституту.

ISW також зазначили, що райони Бєлгородської, Брянської та Курської областей перебувають у зоні відповідальності російського Північного угруповання військ, які є найкраще оснащеними для відкидання українських сил назад.

Наразі невідомо, як Бортнікову і ФСБ вдасться створити спільну організацію серед цих різнорідних елементів.

Нагадаємо, від ранку 6 серпня російські ЗМІ та місцева влада заявила про «прорив ЗСУ» на територію Курської області, де понині відбуваються бої. 9 серпня українські військові заявили, що взяли повністю під свій контроль місто Суджа у Курській області Росії. Є також інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. У зв’язку з цими подіями Кремль ввів режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії.

Офіційно у Генштабі ніяк не коментують події в Курській області. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії, де три доби наступають ЗСУ, читайте у нашому матеріалі.