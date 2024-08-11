Російські пропагандисти брешуть про успіхи власної армії у Курській області

Російське видання The Insider стверджує, що щонайменше два ролики міноборони Росії, які нібито ілюструють успіхи російських військових у Курській області, були зняті давно і в інших місцях. Про це йдеться у матеріалі видання за 11 серпня.

Як повідомляється, перший відеоролик вчора, 10 серпня, опублікувало пропагандистське агентство РІА «Новости» з посиланням на російських військових. Цим відео агентство ілюструвало новину про те, що російські вертольоти нібито завдали ударів по українських військах у прикордонному районі Курської області.

Насправді ж, як стверджують розслідувачі The Insider, фрагменти ролика було знято у Кремінній та Часовому Яру, з'ясували журналісти.

Зліва – свіжий кадр із ролика міноборони про удар по ЗСУ «в прикордонному районі Курської області». Справа – скріншот карти в районі Креміної на Луганщині

Зліва – свіжий кадр із ролика міноборони про удар по ЗСУ «в прикордонному районі Курської області». Справа – карта об'єкту Часів Яр на Донеччині

Другий фейковий ролик було опубліковано 9 серпня самим міноборони Росії. Ним військові ілюстрували нібито «нові удари по ЗСУ у Сумській області».

Один із фрагментів відео у його початковій версії було опубліковано російськими пропагандистами з агентства ТАСС майже місяць тому, ще 14 липня. Тоді агентство писало, що ЗС РФ вперше завдали удару фугасною бомбою по ЗСУ у зоні відповідальності угруповання «Північ».

The Insider

Нагадаємо, від ранку 6 серпня російські ЗМІ та місцева влада заявила про «прорив ЗСУ» на територію Курської області, де понині відбуваються бої. 9 серпня українські військові заявили, що взяли повністю під свій контроль місто Суджа у Курській області Росії. Є також інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 км від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. У зв’язку з цими подіями Кремль ввів режим контртерористичної операції у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії.

Офіційно у Генштабі ніяк не коментують події в Курській області. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії, де три доби наступають ЗСУ, читайте у нашому матеріалі.